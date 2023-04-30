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Глебов: "Зенит" мастеровитее "Спартака". У них бразильцы делают разницу

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Российский футболист "Ростова" Данил Глебов сравнил "Зенит" и "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"
- На мой взгляд, "Зенит" мастеровитее "Спартака". У них получше исполнители. Это разные команды. "Спартак" много играет через Соболева, создает остроту подачами на него. "Зенит" же создает остроту через забегания, разные комбинации. Понятно, что у них бразильцы делают разницу, - приводит мнение Глебова "СЭ".

"Зенит" на этих выходных легко расправился с "Крыльями Советов", отправив в их ворота пять мячей (5:1). Главным героем поединка стал бразилец, имеющий российский паспорт, Малком. Он сумел четырежды поразить ворота волжского коллектива. Также еще одним точным ударом отметился другой бразилец Клаудиньо. Примечательно, что он также имеет статус гражданина РФ. Эта победа практически принесла петербуржцам чемпионский титул, так как позже главные конкуренты "Зенита" "Ростов" и "Спартак" сыграли вничью (1:1). Теперь дружина Сергея Семака опережает дончан на 11 очков и находится выше "Спартака" на 12 баллов. Уже в следующем туре при определенных турах невский клуб может завоевать 5-й чемпионский титул. "Зенит" на "Газпром Арене" примет "Спартак".


Глебов Зенит Ростов Спартак
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