"Ювентус" дома сыграл вничью с "Болоньей" и продлил свою безвыигрышную серию до 5 матчей

Игра 32-го тура Серии А между "Ювентусом" и "Болоньей" закончилась со счетом 1:1.

Фото: AFP

"Болонья" неожиданно открыла счет на 10-й минуте. Голом отметился итальянский хавбек Риккардо Орсолини, реализовав 11-метровый. На 30-й минуте арбитр наказал пенальти уже "Болонью", но польский форвард "Ювентуса" Аркадиуш Милик не сумел реализовать свою попытку. Первая половина матча так и закончилась с минимальным преимуществом гостей. "Ювентусу" удалось уйти от поражения на 60-й минуте. Отличился Милик, исправившись за незабитый пенальти.



Благодаря этому результату "Ювентус" набрал 60 очков и не сумел подняться на 2-е место. У "Лацио" на 1 очко больше. "Болонья" набрала 45 очков и сравнялась с "Фиорентиной", которая располагается на 8-й позиции.



Чемпионат Италии



32 тур



Ювентус – Болонья 1:1 (0:1)



Голы: Милик, 60 – Орсолини, 10



Незабитый пенальти: Милик: 31