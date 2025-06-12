"Чемпионат": "Ростов" арендует Тимура Сулейманова у "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Ростов" договорился с "Локомотивом" об аренде нападающего Тимура Сулейманова до конца сезона-2025/2026.

В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7+2 по системе "гол+пас". Рыночная стоимость 25-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно нападающий может перейти в махачкалинское "Динамо".

Источник: "Чемпионат".

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