По информации источника, "Ростов" договорился с "Локомотивом" об аренде нападающего Тимура Сулейманова до конца сезона-2025/2026.
В прошлом сезоне Тимур Сулейманов провел за "железнодорожников" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 7+2 по системе "гол+пас". Рыночная стоимость 25-летнего форварда, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно нападающий может перейти в махачкалинское "Динамо".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Ростов" арендует Тимура Сулейманова у "Локомотива"
Нападающий "Локомотива" Тимур Сулейманов продолжит карьеру в "Ростове".
Фото: ФК "Локомотив"