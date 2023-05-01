- Михаил Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только "Локомотив". Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России.
Галактионов работал с юниорскими сборными России разных возрастов с 2016 года. Двумя годами позднее специалист возглавил молодежную национальную команду, в которую вызываются футболисты не старше 21 года. В РПЛ Галактионов начал работать в текущем сезоне, сменив летом на посту главного тренера "Пари Нижний Новгород" Александра Кержакова. Зимой тренер покинул нижегородский клуб и возглавил "Локомотив". Галактионов получил награду лучшему тренеру марта в РПЛ.
Источник: Sport24
Нагорных: Галактионов действительно ушел из молодежной сборной России. Это плюс для "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных подтвердил факт ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера молодежной сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"