Как утверждает источник, наставник "армейской" команды Владимир Федотов в будущем сезоне рассчитывает на 22-летнего россиянина Илью Агапова. Кроме того, главного тренера и руководство клуба обеспокоено высокой травматичностью Дивеева. Напомним, 23-летний защитник пропустил большую часть нынешнего чемпионата из-за травмы и вновь получил повреждение вскоре после возвращения в строй.
С другой стороны, ЦСКА не прекращает переговоров с Игорем Дивеевым на предмет продления контракта. Однако источник убежден, что сторонам едва ли удастся прийти к компромиссу. Отмечается, что сам футболист рассчитывает на повышение текущего оклада и желает зарабатывать свыше 2 млн евро в год. Руководство красно-синих не собирается тратить на Дивеева более 1,8 млн евро за сезон.
Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до лета 2024 года. Однако при существующих исходных данных ЦСКА готов продать защитника в ближайшие трансферные окна летом либо зимой. Ранее футболист неоднократно заявлял о своем желании попробовать себя в европейской команде. Также Дивеевым, по слухам, интересовался "Зенит".
Источник: Sport24
Sport24: Дивеев просит зарплату в 2 млн евро в год. ЦСКА хочет продать защитника и сделать ставку на 22-летнего Агапова
Защитник сборной России Игорь Дивеев с высокой вероятностью уйдет из ЦСКА в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА