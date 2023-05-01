- Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ. Куда всё подевалось? Вопрос на засыпку. Проблемы большие. Юноши, которые приходят из академий в команды мастеров, — слабые. Академии работают недостаточно хорошо.
Вчера, 1 мая, прошел ретро матч "Спартак" Москва - "Динамо" Сталинград. Встреча прошла в Волгограде, игру посетили более 30 тысяч человек. Главным тренером "Спартака" на этот матч был назначен Олег Романцев, "Динамо" возглавил Валерий Газзаев. Уверенную победу 2:0 одержали спартаковцы. Забитыми мячами отметились нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов. Перед матчем обе команды посетили Мамаев Курган и возложили цвета.
Источник: "РБ Спорт"
Орлов: ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Куда всё подевалось?
Комментатор Геннадий Орлов оценил проведение матча "Спартак" Москва - "Динамо" Сталинград, заявив, что ветераны показали, что в России был великолепный футбол.
Фото: ТАСС