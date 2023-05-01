Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
22:00
ЧелсиНе начат
П1 1.59X 4.35П2 5.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.19X 7.7П2 16.5
Альмерия
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.65X 4.15П2 5.5
Реал Сосьедад
23:00
Реал МадридНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.63

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
22:00
ЛансНе начат
П1 5.3X 4.4П2 1.64
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Орлов: ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Куда всё подевалось?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Геннадий Орлов оценил проведение матча "Спартак" Москва - "Динамо" Сталинград, заявив, что ветераны показали, что в России был великолепный футбол.
Фото: ТАСС
- Ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Культура паса, понимание игры. Сегодня я не получаю такого удовлетворения от РПЛ. Куда всё подевалось? Вопрос на засыпку. Проблемы большие. Юноши, которые приходят из академий в команды мастеров, — слабые. Академии работают недостаточно хорошо.

Вчера, 1 мая, прошел ретро матч "Спартак" Москва - "Динамо" Сталинград. Встреча прошла в Волгограде, игру посетили более 30 тысяч человек. Главным тренером "Спартака" на этот матч был назначен Олег Романцев, "Динамо" возглавил Валерий Газзаев. Уверенную победу 2:0 одержали спартаковцы. Забитыми мячами отметились нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов. Перед матчем обе команды посетили Мамаев Курган и возложили цвета.

Источник: "РБ Спорт"


Орлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Павлюченко: если в РПЛ дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит
Аленичев: "Спартак" осенью и весной — две разные команды. Клуб зависит от одного футболиста
Калешин: почему "Акрон" должен отдавать приоритет Кубку России? Чемпионат — основной турнир
Карпин: думаю, мы сохраним состав "Ростова" летом, верю в это
Президент ФИФА Инфантино прилетел в Таджикистан с официальным визитом
Лапочкин: Комличенко подставляется намного профессиональнее Соболева, он действительно зарабатывает пенальти
Самедов - об оскорблениях Павлюченко в Волгограде: неактуально кого-то оскорблять в таком матче 1
Карпин - о 2-м месте "Ростова": если бы это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума 2
Брейдо - о требованиях Дивеева по зарплате в ЦСКА: инсайд коллег по-настоящему уникален. В нем неверно примерно все 2
Орлов: ветераны показали, что в России был великолепный футбол. Куда всё подевалось? 1
01 мая
"Эвертон" сыграл вничью с "Лестером" и остался в зоне вылета АПЛ
"Севилья" дома пропустила два безответных мяча от "Жироны"
Генич: желаю "Ростову" проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю 21
Слуцкий – о продлении контракта Дзюбы с "Локомотивом": он не просто какой-то обычный игрок. Посмотрите на его статистику 2
Карпин: если вы думаете, что я учу Комличенко подставляться, то нет 5