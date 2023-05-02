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Глебов - о результатах "Ростова": большую роль играет дисциплина команды на поле — есть рисунок, игра, приятная картина

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Капитан "Ростова" Данил Глебов объяснил, за счет чего у команды получается добиваться хороших результатов.
Фото: ФК "Ростов"
- За счёт чего добиваемся результатов? За счёт хорошей физической подготовки, за счёт того, что хорошо тренируемся, выполняем тренерские установки. Думаю, что большую роль играет дисциплина команды на поле — есть рисунок, игра, приятная картина. Надо продолжать улучшать результаты с каждым днём и играть как можно лучше.

"Ростов" занимает второе место в РПЛ с 50 набранными очками после 25 сыгранных матчей. Главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что, если бы кто-нибудь перед началом текущего сезона сказал ему, что ростовчане будут занимать вторую строчку в турнирной таблице, он был посчитал такого человека сумасшедшим. Нападающий "Ростова" Николай Комличенко отметил, что команда стремится занять первое место по итогам сезона, несмотря на уверенное лидерство в РПЛ санкт-петербургского "Зенита".

Источник: "Чемпионат"


Глебов Ростов
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