Московское "Динамо" не будет выкупать контракт 26-летнего норвежского опорного полузащитника Матиаса Норманна или продлевать его аренду, сообщают СМИ.
В текущем сезоне футболист выступает за бело-голубых на правах аренды из "Ростова" до конца июня 2023 года. В текущем сезоне Норманн принял участие в 12 матчах "Динамо" во всех турнирах и не отметился результативными действиями, его суммарное игровое время составляет 635 минут.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" не будет выкупать у "Ростова" Норманна
По информации СМИ, московское "Динамо" не планирует продолжать сотрудничество с арендованным у "Ростова" до конца сезона опорным полузащитником Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"