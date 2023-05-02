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"СЭ": "Динамо" не будет выкупать у "Ростова" Норманна

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По информации СМИ, московское "Динамо" не планирует продолжать сотрудничество с арендованным у "Ростова" до конца сезона опорным полузащитником Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"
Московское "Динамо" не будет выкупать контракт 26-летнего норвежского опорного полузащитника Матиаса Норманна или продлевать его аренду, сообщают СМИ.

В текущем сезоне футболист выступает за бело-голубых на правах аренды из "Ростова" до конца июня 2023 года. В текущем сезоне Норманн принял участие в 12 матчах "Динамо" во всех турнирах и не отметился результативными действиями, его суммарное игровое время составляет 635 минут.

Источник: "СЭ"


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"СЭ": "Динамо" не будет выкупать у "Ростова" Норманна