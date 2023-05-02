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Ахметов: хотел бы встретиться с ЦСКА в финале Кубка России. Для меня это был бы принципиальный матч

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Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о том, что хотел бы сразиться с ЦСКА в финале Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, хотел бы встретиться с ЦСКА в финале. Для меня это был бы принципиальный матч. Это может быть финал Кубка. Перед нами стоит задача его выиграть. Для меня финал с ЦСКА будет принципиальнее, чем финал с "Уралом", - приводит комментарий Ахметова "СЭ".

25-летний россиянин Ильзат Ахметов, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав ЦСКА летом 2018 года. Футболист провел в футболке армейского коллектива 104 игры, в которых сумел забить 7 голов. Также к забитым мячам Ильзат приплюсовал еще 11 голевых пасов. Минувшим летом Ахметов покинул стан москвичей и перебрался в "Краснодар". В этом сезоне россиянин 4+4 по системе гол плюс пас в 32 поединка за южан. "Краснодар" и ЦСКА продолжают бороться за Кубок России. Теоретически команды могут встретиться раньше финала турнира. Если ЦСКА проиграет "Уралу", а "Краснодар" обыграет "Акрон" из Тольятти, то москвичи и "быки" сыграют в во втором этапе финала нижней сетки Кубка.


Кубок России Ахметов ЦСКА Краснодар
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