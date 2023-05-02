- Футбол "Спартака" часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники красно-белых больше хотят не переживать за счет на табло после каждой атаки соперника. Пропускает "Спартак" слишком много для топ-клуба. У красно-белых хронические проблемы в обороне - это мешает бороться с "Зенитом" за чемпионство.
"Спартак" после 25 сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Зенит" - единоличный лидер чемпионата за 5 туров до окончания первенства страны. Команды на данный момент отделяют 12 очков. На счету "Зенита" сейчас 65 забитых и 13 пропущенных мячей. "Красно-белые" в 25 матчах пропустили 32 мяча, забили 55. В рамках ближайшего, 26-го, тура РПЛ петербуржцы примут на своем поле столичную команду. Встреча пройдет на "Газпром Арене" 7 мая.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: "Спартаку" мешают бороться с "Зенитом" за чемпионство хронические проблемы в обороне
Экс-полузащитник "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов назвал причину, по которой "Спартак" в этом сезоне не борется за золотые медали.
Фото: "Матч ТВ"