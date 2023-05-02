"Это будет достаточно тяжелый матч для нас. "Акрон" - очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России благодаря победам над очень серьезными соперники. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем все, чтобы победить", - приводит слова Сафонова "Известия".
Напомним, краснодарцы на прошлом этапе Кубка страны одолели по итогам серии послематчевых пенальти "Крылья Советов" (2:2, по пен. 3:0). "Акрон" выбил из розыгрыша турнира действующего обладателя трофея - столичный "Спартак" (2:1). Финальный матч 1-го этапа Пути регионов Кубка России "Краснодар" - "Акрон" состоится сегодня, 3 мая, на домашнем стадионе хозяев "Краснодар". Начало встречи в 19:30 по московскому времени.
Сафонов: матч против "Акрона" будет достаточно тяжелым для "Краснодара"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мыслями перед финалом 1-го этапа Пути регионов Кубка России против "Акрона".
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