Врач "Динамо" рассказал о состоянии Скопинцева после пропуска начала сборов

Врач "Динамо" Михаил Бутовский рассказал о физическом состоянии Дмитрия Скопинцева.
Фото: ФК "Динамо"
"Скопинцев был готов выйти в матче с "Шанхаем". Значит, что он готов к тем нагрузкам, которые требует тренерский штаб", - цитирует Бутовского "Чемпионат".

Напомним, что Скопинцев опоздал на зимние сборы столичного клуба, так как не поменял загранпаспорт, у которого истек срок годности. Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев ранее сообщил, что футболист будет оштрафован.

В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в 20 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

