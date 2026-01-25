Врач "Динамо" рассказал о состоянии Скопинцева после пропуска начала сборов

"Скопинцев был готов выйти в матче с "Шанхаем". Значит, что он готов к тем нагрузкам, которые требует тренерский штаб", - цитирует Бутовского "Чемпионат".
Напомним, что Скопинцев опоздал на зимние сборы столичного клуба, так как не поменял загранпаспорт, у которого истек срок годности. Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев ранее сообщил, что футболист будет оштрафован.
В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в 20 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Фото: ФК "Динамо"