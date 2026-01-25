Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

В "Динамо" рассказали о сроках восстановления Глебова после травмы

Врач "Динамо" Михаил Бутовский рассказал о сроках восстановления полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"
— Что с Глебовым? Говорят, он вернётся не раньше марта.

— Марта какого года?

— 2026-го.

— В жизни всё возможно. Мы постараемся, чтобы Глебов радовал игрой своих болельщиков гораздо раньше марта, - цитирует Бутовского "Чемпионат".

Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" зимой 2025 года за 8 миллионов евро и заключил контракт до конца 2030 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 18 встречах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 18 сыгранных туров команда Ролана Гусева занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится