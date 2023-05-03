- Он всегда очень позитивный, подходил, что-то подсказывал. Конечно, и в туфлях пенальти бил – грозил Матвею Сафонову, что зарплату ему платить не будет, если он не пропустит (смеётся). И в шахматы играл с нами. Мне удавалось выигрывать, но, понятно, на него ложилась нагрузка одновременно играть на 15-20 досках. По-моему, я четыре раза с ним играл – и два выиграл. Сергей Николаевич очень хорошо играет, - приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.
Голкипер Матвей Сафонов -выпускник академии "Краснодара". Россиянин сразу же сумел стать основным голкипером южан. В текущем составе игрок выводит команду с капитанской повязкой. В текущем сезоне Матвей сыграл в футболке "Краснодара" 31 поединок. А них он сумел 10 раз отстоять на ноль. Также на счету Сафонова 46 попущенных голов. Его контракт с "быками" рассчитан до конца июня 2026 года.
Известный бизнесмен Сергея Галицкий основал футбольный клуб "Краснодар" в 2008 году. Уже через 3 года южный коллектив играл в РПЛ. Среди достижений "Краснодара" стоит отметить финал Кубка России, а также бронзовые медали РПЛ, которые они завоевывали в сезонах 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020. В сезоне 2020/2021 "Краснодар" впервые в своей истории играл в группе ЛЧ, где соперничал с "Челси", "Севильей" и французским "Ренном".
Мацукатов: Галицкий грозил Сафонову, что не будет платить зарплату, если Матвей от него не пропустит
Футболист "Краснодара" Алекс Мацукатов, играющий в аренде в "Акроне", поделился своими мыслями по поводу Сергея Галицкого.
Фото: "Чемпионат"