- Я поздравил мою команду, но прежде всего "Акрон заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три-четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти. Однако их команда заслуживает поздравлений, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Краснодар" Владимира Ивича оказался сильнее "Акрона" из Первой лиги, переиграв тольяттинцев в серии 11-метровых (0:0, 4-2 пен.). К сожалению для тольяттинских болельщиков, "Акрон" прекратил борьбу за Кубок России. "Краснодар" же теперь сразится с екатеринбургским "Уралом" на пути к суперфиналу турнира.
"Акрон" - главная сенсация Кубка. Дружина Евгения Калешина на пути к сегодняшнему матчу одолела 4 московских коллектива - "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" и "Спартак", который является действующим обладателем трофея. Всего в борьбе за Кубок осталось всего 3 команды - "Урал", "Краснодар" и ЦСКА. "Акрон", занимающий 13-ю позицию, свой следующий поединок проведет уже в рамках Первой лиги. В соперниках - "Волга" из Ульяновска. "Краснодар" сыграет в РПЛ на домашней арене с "Крыльями Советов". Южане располагаются на 6-й строчке.
Ивич: "Акрон" заслуживает похвалы и уважения. У них были фантастические три-четыре месяца в Кубке
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич поделился мнением по поводу своего соперника в Кубке России "Акрона".
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