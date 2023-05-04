- Как мне действующая формула Кубка России? Нравится, потому что больше игр — больше эмоций. Возможно, у "Акрона" другое мнение.
По действующей формуле Кубка России каждая команда РПЛ, начинавшая свой путь к трофею в верхней части сетки, получает дополнительную возможность продолжать борьбу за титул в случае вылета. "Краснодар", проигравший в Пути РПЛ, дошел до финала Пути регионов, где обыграл "Акрон" из Первой лиги по пенальти и вышел во второй этап финала нижней части сетки, где сыграет с "Уралом" за право игры в суперфинале Кубка.
Источник: "Матч ТВ"
Сперцян: мне нравится формула Кубка России. Возможно, у "Акрона" другое мнение
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян одобрил формат проведения Кубка России в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"