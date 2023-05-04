- Сразу ожидали многого. Во-первых, у "Спартака" была неплохая концовка перед уходом на перерыв. Во-вторых, предсезонный турнир и первые игры с "Локомотивом" были интересными. Были моменты, когда "Спартак" не выигрывал, случались судейские ошибки. Помним и драку в Санкт-Петербурге в матче Кубка — вылетели футболисты группы атаки. Потом появились травмы — Промес, Джикия, Мозес. У "Спартака" не было стабильности в составе, от этого зависит результат.
"Спартак" выиграл предсезонный кубок, в котором участвовали некоторые команды РПЛ. В первых же официальных матчах после зимнего перерыва красно-белые играли с "Локомотивом" в Кубке России. В обоих матчах противостояния с железнодорожниками подопечные Гильермо Абаскаля одержали победы, однако в РПЛ дела у "Спартака" после зимнего перерыва пошли хуже. Московская команда потеряла второе место в турнирной таблице, уступив его "Ростову" Валерия Карпина. Также "Спартак" вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв сначала "Уралу" в Пути РПЛ, а затем и уступив тольяттинскому "Акрону" из Первой лиги в Пути регионов.
Источник: "Спорт-экспресс"
Тихонов - о результатах "Спартака": случались судейские ошибки. У команды нет стабильности в составе
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов оценил выступления красно-белых после зимнего перерыва.
Фото: ФК "Крылья Советов"