– Своей работой Евгений Калешин сделал "Акрон" узнаваемой командой с понятной игрой. Российский специалист знает, как выстраивать смотрибельный футбол на результат, и он не может не нравиться болельщикам. У нас новый перспективный тренер, знающий предмет и то дело, которому он прослужил, будучи еще игроком.
Это только начальная фаза в карьере Калешина. Этот талантливый специалист, к которому уже могут обращаться люди из больших российских клубов. В ближайшее время мы услышим эту фамилию в РПЛ, – приводит слова Игнатьева Sport24.
3 мая середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
В другом матче ЦСКА добился выездной победы над "Уралом" в финала Пути РПЛ в Екатеринбурге со счетом 2:1 и напрямую вышел в Суперфинал Кубка России. Авторами голов в составе "армейцев" стали полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. У "Урала" единственный мяч с 11-метровой отметке на старте второго тайма забил Рай Влут.
В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.
Игнатьев: своей работой Калешин сделал "Акрон" узнаваемой командой с понятной игрой. У нас новый перспективный тренер
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил успешное выступление "Акрона" в Кубке России под руководством Евгения Калешина.
Фото: ФК "Акрон"