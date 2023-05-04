Как утверждает источник, руководство бело-голубых предложит 54-летнему сербу сохранить свой пост только в том случае, если бело-голубые финишируют в топ-3 по итогам текущего розыгрыша чемпионата России. Впрочем, выполнить эту задачу Йокановичу будет чрезвычайно сложно. За пять туров до финиша сезона РПЛ "Динамо" опустилось на седьмую строчку в таблице РПЛ. Отставание от "Спартака", замыкающего тройку лидеров, составляет 10 очков.
Ранее сообщалось, что Йоканович летом покинет клуб и может возглавить один из клубов в Серии, Катаре или Саудовской Аравии. Среди вероятных вариантов называлась работа в национальной сборной Сербии или возвращение в "Партизан".
Под руководством Йокановича "Динамо" одержало единственную победу в шести недавних матчах. В ближайшем матче чемпионата России бело-голубые на выезде встретятся с "Химками".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Динамо" продлит контракт с главным тренером Йокановичем только в том случае, если команда завоюет медали РПЛ
Стало известно условие, при котором руководство "Динамо" продлит истекающий по окончании сезона контракт с главным тренером команды Славишей Йокановичем.
Фото: ФК "Динамо"