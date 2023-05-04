Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
20:30
МальоркаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ВальядолидНе начат
Атлетик
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
21:45
БолоньяНе начат
Удинезе
21:45
НаполиНе начат

"Матч ТВ" перестанет использовать дроны для съемки матчей РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Федеральный телеканал "Матч ТВ" принял решение перестать использовать дроны для организации трансляций матчей чемпионата России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"
Как утверждает источник, к такому решению руководители вещателя пришли после запрета, введенного во многих регионах России на запуск беспилотников после атаки БПЛА на Кремль.

Ближайший тур чемпионата России запланирован уже на эти выходные. Субботний игровой день откроется встречей между "Химками" и "Динамо". Игра состоится на "Арене Химки" и начнется в 14:00 по московскому времени. Также в программе 6 мая игры "Торпедо" - "Ахмат" и "Ростов" - "Факел". Примечательно, что в случае потери очков дончан в домашней встрече с воронежской командой "Зенит" может уже в воскресенье досрочно оформить себе пятый подряд чемпионский титул в РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Матч ТВ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Уткин: редко кому юбилейные матчи не удаются так, как "Динамо". Они, по-моему, просто забыли выйти на игру с "Факелом"
Божович: есть пара предложений, над которыми сейчас работаю. Думаю, скоро вернусь к работе, могу появиться где угодно
Уткин: у Калешина нет шансов продолжить карьеру в более серьезном клубе. "Акрон" должен будоражить большие команды
Ярошик: однажды Акинфеев будет сожалеть, что не рискнул. Попробуй Игорь себя в Европе, им бы восхищались во всем мире 1
Семак, Карпин и Абаскаль - в числе претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в апреле 4
Тихонов: обращались из ближнего зарубежья и России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать
Семшов: Малком однозначно сильнее Промеса. Его психологическое состояние стабильнее, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ
Нападающий "Локомотива" Дзюба помирился с футбольным комментатором Геничем 1
Стипиди: когда "Акрон" играл со "Спартаком" в Кубке, комментатор полчаса рассказывал, какое плохое поле в Жигулевске 1
"Уфа" добилась 5-летней рассрочки на погашение долга в 105,6 млн рублей перед "Региональным фондом"
Кавазашвили: оборона "Спартака" – просто решето. От игры в защите волосы на голове встают, даже Буффон не спасал бы
Аленичев: "Спартак" провалил весну. Возможно, Абаскаль немного поплыл после переподписания контракта 2
"Матч ТВ" перестанет использовать дроны для съемки матчей РПЛ 1
"СЭ": "Динамо" продлит контракт с главным тренером Йокановичем только в том случае, если команда завоюет медали РПЛ 4
Игнатьев: своей работой Калешин сделал "Акрон" узнаваемой командой с понятной игрой. У нас новый перспективный тренер 3