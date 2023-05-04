Как утверждает источник, к такому решению руководители вещателя пришли после запрета, введенного во многих регионах России на запуск беспилотников после атаки БПЛА на Кремль.
Ближайший тур чемпионата России запланирован уже на эти выходные. Субботний игровой день откроется встречей между "Химками" и "Динамо". Игра состоится на "Арене Химки" и начнется в 14:00 по московскому времени. Также в программе 6 мая игры "Торпедо" - "Ахмат" и "Ростов" - "Факел". Примечательно, что в случае потери очков дончан в домашней встрече с воронежской командой "Зенит" может уже в воскресенье досрочно оформить себе пятый подряд чемпионский титул в РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
"Матч ТВ" перестанет использовать дроны для съемки матчей РПЛ
Федеральный телеканал "Матч ТВ" принял решение перестать использовать дроны для организации трансляций матчей чемпионата России по футболу.
Фото: "Матч ТВ"