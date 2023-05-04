Тихонов: обращались из ближнего зарубежья и России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать

Экс-главный тренер "Крыльев Советов" и "Енисея" Андрей Тихонов заявил, что пока не получал устраивающих его предложений о трудоустройстве.

Фото: ФК "Спартак"





Восьмикратный чемпион России в составе " – Если будет какое-то предложение, которое устроит, будем работать. Из РПЛ или ФНЛ – без разницы. Обращались из ближнего зарубежья и из России. Но предложения были не настолько интересные, чтобы их рассматривать, – приводит слова Тихонова "СЭ" Восьмикратный чемпион России в составе " Спартака " Андрей Тихонов не работает тренером с 2021 года. Последней командой, которой руководил 52-летний специалист, была казахстанская "Астана". В столице Казахстана он находился 13 месяцев. До этого Тихонов занимал пост наставника самарских "Крыльев Советов" и красноярского "Енисея". Ранее он также входил в тренерские штабы "Спартака" и "Краснодара". Накануне Тихонов признался, что хочет вернуться к тренерскому ремеслу, однако у него нет для этого агента для "лоббирования и продвижения".