– Меня всегда поражало, что Игорь и в 17 лет, и сейчас, в 37, остается психологически устойчивым, готовым к любому сценарию и очень надежным. Он легенда легенд. Игорь будет всегда легендой в России, этого не отнять. Но, думаю, ему следовало попробовать себя в Европе.
Я сам не знаю, почему Игорь не сделал шаг в сторону топ-чемпионата. Возможно, в один момент он будет сожалеть о том, что не рискнул, потому что ему бы хватило мастерства себя показать.
Его карьера в ЦСКА феноменальна, просто суперская. Но уверен, что, попробуй Акинфеев себя в Европе, им бы восхищались во всем мире, не только в Европе, – цитирует Ярошика Metaratings.
Акинфеев всю карьеру с 2003 года по настоящее время выступает за ЦСКА. Накануне 37-летний голкипер помог красно-синим добиться выездной победы над "Уралом" в ответном матче финала Пути РПЛ в Екатеринбурге со счетом 2:1 и напрямую выйти в Суперфинал Кубка России. Авторами голов в составе "армейцев" стали полузащитник Хесус Медина и нападающий Федор Чалов. У "Урала" единственный мяч с 11-метровой отметке на старте второго тайма забил Рай Влут.
В другом кубковом матче середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей. В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
В Суперфинале Кубка, который запланирован на 11 июня в "Лужниках", ЦСКА встретится с победителем матча между "Краснодаром" и "Уралом". Эта игра состоится 17 мая на Юге России.
Ярошик: однажды Акинфеев будет сожалеть, что не рискнул. Попробуй Игорь себя в Европе, им бы восхищались во всем мире
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал "легендой легенд" вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева.
Фото: ПФК ЦСКА