- Анализирую это сейчас – и становится стыдно за своё поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный – как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Ещё раз приношу извинения.
Кержаков назвал Спаллетти двуличным из-за ситуации с бразильским нападающим Халком. Уходя на замену бразилец не пожимал руку итальянскому тренеру, на что тот нормально реагировал, однако, когда подобное делал какой-либо другой игрок, Спаллетти был недоволен этим. Кержаков уже ранее извинялся перед бывшим наставником и заявлял, что период "Зенита" при итальянце - лучший в истории санкт-петербургской команды.
Источник: Sports.ru
Кержаков: стыдно, что называл Спаллетти двуличным. Приношу извинения
Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков извинился за то, что называл Лучано Спаллетти двуличным.
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