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Титов: надеюсь, что чемпионства "Зенита" после матча со "Спартаком" не случится

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов выразил надежду, что "Зенит" не станет чемпионом в матче с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
- Здесь принципиально "Спартаку" просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой — важно не дать "Зениту" стать чемпионом в матче с тобой. Игроки "Спартака" должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства "Зенита" в воскресенье не случится.

"Зенит" станет чемпионом России, если обыграет "Спартак" в Санкт-Петербурге при условии, что "Ростов" не сможет обыграть воронежский "Факел" накануне. Ростовчане выйдут на поле без своего главного тренера Валерия Карпина, дисквалифицированного после игры со "Спартаком" в прошлом туре (1:1). Прошлый матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге прошел осенью прошлого года в рамках Кубка России. Тогда основное время закончилось вничью, а в серии пенальти победил "Зенит". Матч до этого был в рамках Суперкубка. "Зенит" разгромил "Спартак" 4:0. В московском матче в РПЛ в этом сезоне "Зенит" также победил 1:0.

Источник:"Спорт-экспресс"


Титов Спартак Зенит
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