– Что нужно сделать "Спартаку"? Как нормальной футбольной команде, как нормальным спортсменам – играть на победу и не позволить "Зениту" победить. "Зенит" все равно, конечно, чемпионом станет в этом году. Вопрос – когда? Мне кажется, это прекрасный раздражитель для "Спартака" – взять и не позволить "Зениту", во всяком случае, в очном противостоянии стать чемпионом и выиграть.
Это отличная мотивация, поэтому это будет интересный матч. И для "Зенита" тоже, естественно: обыграть принципиального соперника, стать чемпионом именно в матче со "Спартаком" и после матча праздновать. Этот тоже момент принципиальный. Мы все ждем этого противостояния с огромным интересом. Это настоящий спорт, это прекрасный футбол, и пусть победит сильнейший! – приводит слова Губерниева "СЭ".
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. Это станет возможным в том случае, если в субботу "Ростов" в родных стенах не сумеет переиграть "Факел" из Воронежа. Тогда победа над "Спартаком" сделает команду Сергея Семака недосягаемой для конкурентов.
В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Полузащитник питерского клуба Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея на своем счету 22 забитых мяча. Нападающий красно-белых Квинси Промес отстает от 26-летнего легионера "Зенита" на пять голов.
Губерниев: для "Зенита" отличная мотивация – стать чемпионом именно в матче со "Спартаком" и после игры праздновать
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча выходных между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"