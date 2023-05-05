– Решение КДК РФС по Валерию Карпину справедливое. Я одним из первых говорил, что надо давать только один матч дисквалификации из-за красной карточки. Подумаешь, покричали. Судьи тоже нас могут оскорблять своими действиями и неправильными решениями.
Все понимают, что футбол – это эмоциональная игра. С любым человеком могло такое случиться. Неважно кто там – я, Карпин или кто-то еще. Был же Доменико Тедеско, который прыгал, бегал, махал руками. Вот за такое можно было бы давать дисквалификацию, а тут ничего не было. Мы еще придем к тому, что судья может покричать, пошуметь, обняться, – приводит слова Мостового "РИА Новости".
В минувший уик-энд главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в выездном матче 25-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:1) был удален с поля по завершении игры. Наставник желто-синих после финального свистка вышел на поле и обратился с вопросами по судейским решениям на последних минутах к главному рефери Кириллу Левникову, после чего сразу же был получил прямую красную карточку. До этого по ходу игры Карпину предъявлялась желтая карточка за несогласие с решением арбитра.
По итогам рассмотрения инцидента КДК РФС Карпин пропустит ближайший матч своей команды с воронежским "Факелом" и заплатит штраф в размере 90 тыс рублей.
Мостовой – о дисквалификации Карпина: подумаешь, покричали. Судьи тоже нас могут оскорблять своими неверными решениями
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС не увеличивать срок дисквалификации главного тренера "Ростова" Валерия Карпина за апелляции к арбитру.
Фото: ФК "Ростов"