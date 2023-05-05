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Радимов: что нужно сделать московским клубам, чтобы превзойти "Зенит"? Можно поменять эмблему клуба на "Зенит"

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о том, что нужно сделать другим клубам, чтобы обойти петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
- Что нужно сделать московским клубам, чтобы превзойти "Зенит"? Нужно очень многое менять. В двух словах и не скажешь. Можно поменять эмблему клуба на "Зенит", ха-ха. Тогда, может быть, что-то изменится. Но мне не хотелось бы, чтобы в ближайшее время прекратилась серия чемпионства "Зенита". – приводит мнение Радимова Sport24.

Клубы РПЛ не могут отобрать золотые медали у "Зенита" уже 4 сезона. Примечательно, что петербуржцы, с большой долей вероятности, завоюют 5-е чемпионство. Сейчас невский коллектив опережает "Ростов", который является главным преследователем "Зенита", на 11 турнирных баллов за 5 туров до конца российского первенства. Буквально через пару дней дружина Сергея Семака может официально получить статус чемпионов России. Для этого необходимо обыгрывать столичный "Спартак". Также "Зениту" важно, чтобы "Ростов" Валерия Карпина не сумел взять 3 очка в игре против "Факела" из Воронежа. Если "Зенит" сможет в этом сезоне поднять над головой чемпионский титул, то получит на свою эмблему вторую звезду (дается на 5 чемпионств). У "Зенита" на данный момент 9 чемпионств.


Радимов Зенит Спартак
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