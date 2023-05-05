"У Карраскаля было несколько предложений из Турции этой зимой, но ЦСКА отказался продавать Хорхе. Я не знаю, о каких суммах шла речь, но Карраскаль - особенный игрок, он без проблем заиграл бы в ведущих клубах турецкой Суперлиги", - цитирует Чебеджи Metaratings.ru.
Колумбийский атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль перебрался в московский ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейта" в середине февраля прошлого года. Контракт игрока с "армейцами" действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне Карраскаль принял участие в 22 матчах российской Премьер-лиги за столичный клуб, в которых оформил 6+5 по системе гол плюс пас. В текущем розыгрыше Кубка России колумбиец сыграл 7 матчей и отличился одной результативной передачей. В конце мая футболисту исполнится 25 лет.
Агент Чебеджи: у Карраскаля было несколько предложений из Турции, но ЦСКА отказался его продавать
Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывших армейцев Юсуфа Языджи и Жан-Фелипе Гбамена, рассказал об интересе клубов из Турции к хавбеку ЦСКА Хорхе Карраскалю.
Фото: ПФК ЦСКА