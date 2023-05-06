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Зиньковский: если будут какие-то провокации от игроков "Зенита", мы всегда готовы дать отпор

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Хавбек московского "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Будут ли провокации от игроков "Зенита" или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!" - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".

Завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге состоится поединок 26-го тура чемпионата России, в котором "Зенит" примет "Спартак". Встречу обслужит главный арбитр Павел Кукуян, начало в 18:00 по Москве. "Сине-бело-голубые" - единоличные лидеры первенства страны за 5 туров до окончания турнира. Столичный коллектив занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко.


Зиньковский Спартак Зенит
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