"Будут ли провокации от игроков "Зенита" или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор (улыбается). Как и всегда!" - приводит слова Зиньковского "Чемпионат".
Завтра, 7 мая, в Санкт-Петербурге состоится поединок 26-го тура чемпионата России, в котором "Зенит" примет "Спартак". Встречу обслужит главный арбитр Павел Кукуян, начало в 18:00 по Москве. "Сине-бело-голубые" - единоличные лидеры первенства страны за 5 туров до окончания турнира. Столичный коллектив занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от второй строчки на одно очко.
Зиньковский: если будут какие-то провокации от игроков "Зенита", мы всегда готовы дать отпор
Хавбек московского "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями от встречи с "Зенитом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"