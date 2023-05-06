- Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет, - приводит комментарий Тороссяна "СЭ".
Ранее Кристиан Нобоа заявил, что начал процедуру получения статуса гражданина России. В России эквадорский хавбек играет с 2007 года. В РПЛ Кристиан провел 351 игру. В них он сумел забить 76 голов. Также в активе Нобоа 51 голевой пас. В текущем сезоне эквадорец защищает цвета "Сочи". За 23 поединка Кристиан забил 11 голов и оформил 2 ассиста. Примечательно, что в активе Кристиана 83 встречи за сборную Эквадора, в который он забил 4 гола. 9 апреля Нобоа исполнилось 38 лет. Отметим, что ранее российские паспорта были выданы двум зенитовским бразильцам Клаудиньо (играет в России с 2021 года) и Малком (играет в "Зените" с 2019 года). Также ряд других иностранных футболистов РПЛ заявляли о желании получить гражданство России.
Пресс-атташе "Сочи": Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди
Пресс-атташе "Сочи" Нарек Тороссян поделился информацией о процессе получения Кристианом Нобоа российского паспорта.
Фото: СЭ