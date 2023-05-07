"Что случилось в конце, когда ЦСКА пропустил? Как раз это такие игровые ситуации и ошибки, которые надо исправлять. Нам недостает концентрации в конце матча. Если выигрываешь, нужно все контролировать, а над этим нам нужно еще поработать", - цитирует Медину "Матч ТВ".
В рамках матча 26-го тура ЦСКА на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 2:1. "Армейцы" вели по ходу матча с разницей в два мяча, однако пропустили на четвертой добавленной в основному времени матча минуте. Подопечные Владимира Федотова благодаря этой победе набрали 51 очко и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ за 4 тура до окончания чемпионата России.
Медина: ЦСКА недостает концентрации в конце матча
Хавбек ЦСКА Хесус Медина подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:1).
Фото: "СЭ"