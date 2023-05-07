- Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро-2008 снова был. Круто. Перед игрой понимали важность матча. Вчера всей командой за "Факел" болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.
Сегодня, 7 апреля, в матче 26-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" выиграл у столичного "Спартака" (3:2) и досрочно завоевал таким образом золотые медали чемпионата России. Это чемпионство стало для петербургской команды пятым подряд и десятым в истории клуба. За 4 тура до окончания текущего розыгрыша первенства страны в активе "сине-бело-голубых" 64 набранных очка. Это на 13 баллов больше, чем у московского ЦСКА, расположившегося на втором месте.
Источник: "Матч ТВ"
Андрей Мостовой: это нереальные эмоции. Как будто Евро-2008 снова был
Хавбек "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал досрочное чемпионство клуба.
Фото: ФК "Зенит"