- Судья правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" в игре со "Спартаком". Бальде завершил действие - сделал прострел. Дальше вопрос в защитнике "Зенита": играл ли грубо и безрассудно? Я считаю, что нет. Нога пошла вскользь, как такового полноценного наступа не было. По рекомендациям департамента судейства - это "продолжить игру", - передает слова Федотова "Чемпионат".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, этот исход позволил сине-бело-голубым завоевать свое десятое в клубной истории и пятое подряд чемпионство. На 38 минуте встречи при счете 1:1 в штрафной "Зенита" произошел контакт между центральным защитником петербуржцев Ренаном и нападающим красно-белых Кейта Бальде, после которого главный рефери Павел Кукуян не стал фиксировать нарушение правил.
Экс-рефери Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" в игре со "Спартаком"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с неназначением пенальти в ворота "Зенита" в первом тайме домашней встречи 26 тура РПЛ со "Спартаком" (3:2).
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