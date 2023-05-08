- "Зенит" ровно прошел дистанцию. И если в кубке их можно в отдельном матче выбить, на длинных дистанциях — нет. Это сейчас гегемон.
"Спартак" в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, "Спартак" уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе.
"Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти московскому "Динамо", которое позднее само прекратило борьбу за второй по значимости трофей в российском футболе. Санкт-петербургская команда смогла гарантировать себе чемпионское звание в РПЛ в пятый раз подряд, обыграв дома "Спартак" 3:2. После поражения от "Зенита" красно-белые опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. До конца чемпионата командам осталось провести по четыре матча.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: "Зенит" - гегемон, их не победить на длинной дистанции. "Спартак" готов бороться за титул
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил назвал санкт-петербургский клуб гегемоном в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"