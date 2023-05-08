Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
17:00
СочиНе начат

Радимов: "Зенит" - гегемон, их не победить на длинной дистанции. "Спартак" готов бороться за титул

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил назвал санкт-петербургский клуб гегемоном в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" ровно прошел дистанцию. И если в кубке их можно в отдельном матче выбить, на длинных дистанциях — нет. Это сейчас гегемон.
"Спартак" в этом матче должен был показать, что он готов в следующем году биться за чемпионство. Думаю, "Спартак" уберет негатив, мелкие моменты и будет готов к борьбе.

"Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв по пенальти московскому "Динамо", которое позднее само прекратило борьбу за второй по значимости трофей в российском футболе. Санкт-петербургская команда смогла гарантировать себе чемпионское звание в РПЛ в пятый раз подряд, обыграв дома "Спартак" 3:2. После поражения от "Зенита" красно-белые опустились на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. До конца чемпионата командам осталось провести по четыре матча.

Источник: "Матч ТВ"


Радимов Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Диаш рассудит "Реал" и "Манчестер Сити", Мансано назначен на матч "Милан" - "Интер"
Михаил Кержаков: я против Fan ID. Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без
Андрей Мостовой - о своем голе "Спартаку": у меня даже Бальде спросил, что случилось? Ответил ему: "Без понятия"
Соболев: хочется похвалить "Зенит" за их работу с болельщиками 2
Салихова - о судействе: можно пить с судьями чай с печенюшками, но когда им надо, сделают согласно установкам свыше 17
Малафеев: "Зенит" на протяжении всего сезона показывал чемпионский характер
Капелло: "Зенит" заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории 3
Шнякин: говорят, Семак был в гневе и разносил раздевалку в перерыве матча "Зенит" - "Спартак"
Зиньковский - о матче "Зенит" - "Спартак": нормальное судейство. К удалению Дуарте вопросов нет 3
Зобнин - о поражении "Спартака" от "Зенита": игра была равной, они забили на один больше 1
Соболев: Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе 16
Форвард "Зенита" Кассьерра: мы обыграли "Спартак", и поэтому это чемпионство - особенное 2
Маслов: считаю, мы не уступали "Зениту", не давали ничего создать и пропустили нелепый гол 5
Губерниев: "Зениту" надо удержать Малкома и Вендела, так они выиграют титул и в следующем году 1
Сергеев - о своем "золотом" голе в ворота "Спартака": ничего не чувствовал. Опустошение