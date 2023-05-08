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Сергеев - о своем "золотом" голе в ворота "Спартака": ничего не чувствовал. Опустошение

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Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал о своих эмоциях после гола "Спартаку" на последних минутах (3:2).
Фото: Sport24
- Какие эмоции были, когда мяч попал в сетку? Ничего не чувствовал. Опустошение. Просто не знал, куда бежать. Все ребята начали поздравлять.

Сергеев вышел на замену в концовке матча и своим ударом после прострела также появившегося на поле по ходу игры полузащитника Густаво Мантуана принес победу "Зениту" над "Спартаком" и золотые медали в текущем сезоне соответственно. Победа в РПЛ стала для нападающего, который перешел в санкт-петербургский клуб из "Крыльев Советов" в прошлом сезоне, второй в карьере.

Источник: "Спорт-экспресс"


Сергеев Зенит Спартак
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