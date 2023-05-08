Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
17:00
СочиНе начат

Маслов: считаю, мы не уступали "Зениту", не давали ничего создать и пропустили нелепый гол

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Спартака" Павел Маслов выразил уверенность, что красно-белые не уступали "Зениту" в матче РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Считаю, что мы явно не уступали "Зениту", отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол. Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч "Зенит" — "Спартак". Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки.

Не уступающий "Зениту", по мнению Маслова, "Спартак" проиграл в Санкт-Петербурге уже третий матч в текущем сезоне. Впервые красно-белые были разгромлены 4:0 в Суперкубке России, затем проиграли по пенальти в Кубке страны, а теперь уступили и чемпионате. "Спартак" опустился на четвертое место в РПЛ. Соседями красно-белых по турнирной таблице являются "Ростов" Валерия Карпина, расположившийся на третьей строчке, и грозненский "Ахмат".

Источник: "Спорт-экспресс"


Маслов Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Диаш рассудит "Реал" и "Манчестер Сити", Мансано назначен на матч "Милан" - "Интер"
Михаил Кержаков: я против Fan ID. Для меня эмоции на матчах отличаются с "Виражом" и без
Андрей Мостовой - о своем голе "Спартаку": у меня даже Бальде спросил, что случилось? Ответил ему: "Без понятия"
Соболев: хочется похвалить "Зенит" за их работу с болельщиками 2
Салихова - о судействе: можно пить с судьями чай с печенюшками, но когда им надо, сделают согласно установкам свыше 17
Малафеев: "Зенит" на протяжении всего сезона показывал чемпионский характер
Капелло: "Зенит" заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории 3
Шнякин: говорят, Семак был в гневе и разносил раздевалку в перерыве матча "Зенит" - "Спартак"
Зиньковский - о матче "Зенит" - "Спартак": нормальное судейство. К удалению Дуарте вопросов нет 3
Зобнин - о поражении "Спартака" от "Зенита": игра была равной, они забили на один больше 1
Соболев: Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе 16
Форвард "Зенита" Кассьерра: мы обыграли "Спартак", и поэтому это чемпионство - особенное 2
Маслов: считаю, мы не уступали "Зениту", не давали ничего создать и пропустили нелепый гол 5
Губерниев: "Зениту" надо удержать Малкома и Вендела, так они выиграют титул и в следующем году 1
Сергеев - о своем "золотом" голе в ворота "Спартака": ничего не чувствовал. Опустошение