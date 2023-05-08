- Считаю, что мы явно не уступали "Зениту", отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол. Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч "Зенит" — "Спартак". Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки.
Не уступающий "Зениту", по мнению Маслова, "Спартак" проиграл в Санкт-Петербурге уже третий матч в текущем сезоне. Впервые красно-белые были разгромлены 4:0 в Суперкубке России, затем проиграли по пенальти в Кубке страны, а теперь уступили и чемпионате. "Спартак" опустился на четвертое место в РПЛ. Соседями красно-белых по турнирной таблице являются "Ростов" Валерия Карпина, расположившийся на третьей строчке, и грозненский "Ахмат".
Источник: "Спорт-экспресс"
Маслов: считаю, мы не уступали "Зениту", не давали ничего создать и пропустили нелепый гол
Защитник "Спартака" Павел Маслов выразил уверенность, что красно-белые не уступали "Зениту" в матче РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Спартак"