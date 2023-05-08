- Ничего не буду говорить. Нормальное судейство. Что касается удаления Дуарте, он вроде бы попал в ногу, поэтому вопросов нет.
Главным судьей матча был Павел Кукуян. В первом тайме арбитр не поставил пенальти в ворота "Зенита" после падения в штрафной нападающего "Спартака" Кейта Бальде. Также в первой половине встречи Кукуян не зафиксировал нарушение в центре поля, после которого "Зенит" забил второй гол в матче.
Источник: ТАСС
Зиньковский - о матче "Зенит" - "Спартак": нормальное судейство. К удалению Дуарте вопросов нет
Фото: ФК "Спартак"