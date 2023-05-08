- Мы каждый год настраиваемся на новую победу. Пять раз выиграли - теперь хотим и в шестой, и в седьмой. Команда стремится прогрессировать дальше, каждый футболист хочет становиться лучше. Почему мы должны останавливаться или быть хуже самих себя нынешних? Мотивация, как и прежде, - добывать новые титулы для "Зенита" и совершенствовать свою игру вместе с командой.
Вчера, 7 мая, "Зенит" досрочно завоевал чемпионский титул. По итогам матча 26-го тура российской Премьер-лиги "сине-бело-голубые" одолели на своем поле московский "Спартак" и за четыре тура до финиша текущего розыгрыша чемпионата страны выиграли чемпионский кубок. Этот титул стал для дружины Сергея Семака пятым за последние пять сезонов. Награждение команды золотыми медалями запланировано на 13 мая, после матча 27-го тура РПЛ против "Краснодара".
Источник: "СЭ"
Андрей Мостовой: хотим и в шестой, и в седьмой раз выиграть золото РПЛ
Атакующий хавбек "Зенита" Андрей Мостовой рассказал, что у команды есть мотивация и дальше завоевывать чемпионские титулы.
Фото: ФК "Зенит"