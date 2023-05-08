- Стоит ли Абаскалю по окончании сезона уходить из "Спартака"? Мое мнение - если нет результата, то в клубе никогда не убирают футболистов, под раздачу попадает тренер. Да, "Спартак" при Абаскале может взять серебро, но это не хороший результат для команды, ха-ха! Всегда болельщики красно-белых хотят чемпионства, у них никогда нет терпения. Фанаты "Спартака" всегда хотят трофеи, быть чемпионами, но это никак не изменит ситуацию. Тем более сезон отличается от всех предыдущих - надо понимать, что Абаскалю действительно тяжело.
"Спартак" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрал 49 очков в 26 матчах. За четыре тура до завершения текущего чемпионата России "красно-белые" занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от второй строчки на данный момент составляет два очка. Вчера, 7 мая, москвичи на выезде уступили "Зениту" (3:2), позволив петербуржцам досрочно стать чемпионами страны.
Абаскаль возглавил "Спартак" летом прошлого года. Контракт 34-летнего испанского наставника с московским клубом действует до 30 июня 2025 года. Под его руководством "красно-белые" провели 38 встреч во всех турнирах, одержав в них 20 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.
Источник: Sport24
Озбилис: если нет результата, под раздачу попадает тренер. Серебро - это не хороший результат для "Спартака"
Экс-футболист московского "Спартака" Арас Озбилиз не считает потенциальное второе место успехом для "красно-белых".
Фото: AFP