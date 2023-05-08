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Леонченко - на вопрос о продлении контракта с Дзюбой: не думаю, что летом у "Локомотива" будут большие изменения

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Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о продлении контракта с нападающим сборной России Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
- Продление Дзюбы? У нас много задач. Мы хотим сделать шаги, которые приведут к стабильной игре и результату. Вопросы продления контрактов, приглашения новых футболистов и расставания - те вопросы, которыми спортивный блок активно занимается. Думаю, мы все вместе придем к верному решению. Надеюсь, мы находимся в стадии стабилизации команды. Когда меняется большое количество игроков, трудно найти сыгранность. Поэтому я не думаю, что у нас летом будут большие изменения, - цитирует Леонченко Sport24.

34-летний нападающий Артем Дзюба стал футболистом московского "Локомотива" в феврале текущего года. "Железнодорожники" подписали российского футболиста в качестве свободного агента, заключив с ним контракт до конца сезона-2022/2023. В составе столичного клуба форвард провел 11 матчей, в которых ему удалось забить 8 мячей и оформить 4 голевых передачи.

Сегодня на стадионе "РЖД Арена" в матче 26 тура РПЛ "Локомотив" одержал победу над "Сочи". Дзюба вышел в стартовом составе красно-зеленых и провел на поле 76 минут, после чего его заменил Иван Игнатьев. При этом Артем не смог отличиться результативными действиями. Уходя с поля, российский форвард держался за бедро.


Локомотив Дзюба Леонченко Российские трансферы
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