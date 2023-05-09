- Участие Дзюбы в шоу, где используется нецензурная лексика? В первую очередь нас интересует футболист. Насколько это портит имидж клуба? Надеюсь, что будут сделаны правильные выводы.
Дзюба после возвращения в Россию из Турции продолжает участвовать в нескольких YouTube-шоу. Особый резонанс вызвала передача на канале "Коммент.Шоу", которую нападающий "Локомотива" ведет вместе с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким. В ней футболист и тренер активно используют ненормативную лексику и оскорбления в адрес приглашенных гостей.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Локомотива" - об участии Дзюбы в шоу с матом: надеюсь, что будут сделаны правильные выводы
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко ответил на вопрос об участии нападающего Артема Дзюбы в шоу, где используется мат.
Фото: ФК "Локомотив"