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Президент "Оренбурга": чемпионский коридор для "Зенита"? Не думали и не обсуждали

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что в клубе не думали об организации чемпионского коридора для "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Чемпионский коридор для "Зенита"? Не думали и не обсуждали.

"Зенит" в десятый раз в своей истории стал чемпионом России, что позволило команде из Санкт-Петербурга добавить на свою эмблему вторую звезду. Сине-бело-голубые уже пять лет подряд не уступают звание чемпионов страны кому-либо другому в РПЛ. "Спартак", который первым проиграл "Зениту", когда петербургский клуб уже был в статусе чемпиона, не стал организовывать традиционный чемпионский коридор.

Источник: "РБ Спорт"


Оренбург Зенит Еремякин
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