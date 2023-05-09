- Чемпионский коридор для "Зенита"? Не думали и не обсуждали.
"Зенит" в десятый раз в своей истории стал чемпионом России, что позволило команде из Санкт-Петербурга добавить на свою эмблему вторую звезду. Сине-бело-голубые уже пять лет подряд не уступают звание чемпионов страны кому-либо другому в РПЛ. "Спартак", который первым проиграл "Зениту", когда петербургский клуб уже был в статусе чемпиона, не стал организовывать традиционный чемпионский коридор.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Оренбурга": чемпионский коридор для "Зенита"? Не думали и не обсуждали
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что в клубе не думали об организации чемпионского коридора для "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"