Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
Манчестер СитиНе начат

Романцев - об ошибке Селихова в игре с "Зенитом": вратари - люди из другого мира. Не могу понять логику их ошибок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал ошибку вратаря Александра Селихова в матче с "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"
- Для меня вратари — люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся.

Селихов не смог переиграть полузащитника "Зенита" Клаудиньо в эпизоде на 13-й минуте матча в Санкт-Петербурге. Голкипер "Спартака" не смог поднять мяч на достаточную высоту, пробив прямо в ноги бразильскому футболисту. От Клаудиньо мяч отрикошетил и залетел в ворота красно-белых. Благодаря этому "Зенит" смог открыть счет в матче. Большинство игроков "Спартака", выступавших в прессе после поражения от "Зенита", заявили, что поддержали своего голкипера.

Источник: "Спорт-экспресс"


Романцев Спартак Селихов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Семак одержал 100 побед с "Зенитом" в РПЛ
"Челси" провел переговоры с "Баварией" по трансферу Мане
Мелкадзе: сезон получился провальным для "Сочи"
Сафонов: для "Краснодара" в приоритете будет Кубок России. У нас есть шанс выиграть первый трофей в истории клуба
Защитник "Спартака" Денисов: Что бы не случилось, но это — святой праздник. Со слезами на глазах. С Днем Великой Победы
Романцев - об ошибке Селихова в игре с "Зенитом": вратари - люди из другого мира. Не могу понять логику их ошибок
Арбитр Федотов - о матче "Зенит" - "Спартак": расстроил Кукуян. Его работа немного удручает 5
Семак: не планирую уходить из "Зенита". Зачем мне это? 3
Тренер "Оренбурга" Личка - о своем несостоявшемся переходе в "Краснодар": у меня есть свои амбиции 1
Михаил Кержаков: хотел бы для строчки в Википедии сыграть в сборной, но дорогу молодым
Горлов: я лично очень хотел Дзюбу в "Нижнем Новгороде"
Игроки "Зенита" получили по 5 млн рублей премиальных за победу над "Спартаком" 10
Нагорных - о Педриньо: "Локомотив" пытается трудоустроить его в Европе
Президент "Оренбурга": чемпионский коридор для "Зенита"? Не думали и не обсуждали 1
Нагорных - о травме Пиняева: бережем лучшего молодого футболиста России