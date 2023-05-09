- Для меня вратари — люди из другого мира. Никогда не мог понять логику их ошибок. А таких на моем тренерском веку хватало. И каких! Здесь, скорее всего, у Селихова произошло какое-то мгновенное замыкание в сознании, рожденное тем самым запредельным напряжением. Хотя, думаю, он и сам вряд ли сможет внятно объяснить случившееся.
Селихов не смог переиграть полузащитника "Зенита" Клаудиньо в эпизоде на 13-й минуте матча в Санкт-Петербурге. Голкипер "Спартака" не смог поднять мяч на достаточную высоту, пробив прямо в ноги бразильскому футболисту. От Клаудиньо мяч отрикошетил и залетел в ворота красно-белых. Благодаря этому "Зенит" смог открыть счет в матче. Большинство игроков "Спартака", выступавших в прессе после поражения от "Зенита", заявили, что поддержали своего голкипера.
Источник: "Спорт-экспресс"
Романцев - об ошибке Селихова в игре с "Зенитом": вратари - люди из другого мира. Не могу понять логику их ошибок
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал ошибку вратаря Александра Селихова в матче с "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"