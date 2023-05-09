– Как можно объяснить удаление Дуарте? Этому нет никакого объяснения. Зачем парагвайцу нужно было так косить Малкома в центре поля – в ситуации, которая абсолютно не диктовала такую агрессию? Появление этого защитника в "Спартаке" вызывает много вопросов, – приводит слова Романцева "СЭ".
7 мая "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте, который совершил подкат сзади под Малкома. Это далеко не первая грубая ошибка 22-летнего легионера, который пополнил московский клуб в зимнее трансферное окно.
Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время. Отставание "народной команды" от замыкающего топ-3 "Ростова" минимальное, а от ЦСКА красно-белых отделяют уже 2 очка.
Романцев: удалению Дуарте нет никакого объяснения. Появление этого защитника в "Спартаке" вызывает много вопросов
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отреагировал на удаление парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте в выездном матче с "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"