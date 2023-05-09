– Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в "Крылья Советов", что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав. Это действительно ошибка. Теперь и о "Зените" можно забыть, – цитирует агента "РБ Спорт".
На момент ухода из "Оренбурга" 27-летний нападающий Сычевой возглавлял гонку бомбардиров РПЛ. В составе своей новой команды "Крыльев Советов" сменивший фамилию Писарский забил всего три гола и отдал единственную результативную передачу в 14 матчах чемпионата и Кубка России. В недавней встрече с "Краснодаром" (1:2) форвард получил две желтые карточки и уже в первом тайме оставил волжан в меньшинстве.
Агент Писарского: время показывает, что переход в "Крылья" действительно был ошибкой. Теперь и о "Зените" можно забыть
Виктор Панченко, агент форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского, оценил решение сменить команду и уйти из "Оренбурга" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Крылья Советов"