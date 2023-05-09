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Булыкин – о премиальных в размере 5 млн руб футболистам "Зенита": мне в "Аяксе" платили в 10 раз больше за чемпионство

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Экс-форвард амстердамского "Аякса" и московского "Динамо" Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о размере премиальных футболистам "Зенита" за победу над "Спартаком" (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Аякс"
По слухам, игроки, которые вышли на поле в стартовом составе "Зенита", получили премиальные за победу над "Спартаком" в размере 5 млн рублей каждый. Те футболисты, которые остались на скамейке, но были внесены в техническую заявку на игру, также не были обделены. Каждый из них получил по 2 млн рублей.

– Пять миллионов за одну игру – это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако я помню, в "Аяксе" за чемпионство премиальные были намного больше – в 10 раз. В то же время за игру там бонусы были меньше. Руководители говорили – смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны, – приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Мотивационные меры от руководства питерского клуба возымели эффект. "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол пока стал для него самым важным в карьере. Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за грубый и травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время.


Аякс Зенит Спартак Булыкин
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