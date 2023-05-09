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Зиньковский: "Спартаку" реально стать вторым — борьба продолжается

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Российский атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился своими соображениями по поводу турнирного положения команды в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, реально стать вторыми - борьба продолжается. У нас еще четыре матча и их нужно хорошо провести, в каждом взять по-максимуму очков. У нас сейчас каждая игра важная, в каждой надо будет брать три очка - все зависит от нас в этих играх, - приводит мнение Зиньковского ТАСС.

В минувшие выходные москвичи гостили в Санкт-Петербурге. По итогам 90 минут поединка победу праздновал "Зенит", забив гол уже на 91-й минуте. Первую часть РПЛ "Спартак" закончил на 2 месте, но дружина Гильермо Абаскаля за 9 весенних туров одержала всего 3 победы и ухудшила свое турнирное положение. Теперь москвичи занимают 4-ю позицию. На то, чтобы исправить ситуацию у столичного коллектива есть 4 тура. Следующем соперником "Спартака" станут "Химки" Андрея Талалаева. Уже в 28 туре российских любителей футбола ждет дерби "Спартак" - ЦСКА. Армейцы, наряду с "Ростовом", являются главным конкурентом "Спартака" в борьбе за серебряные медали национального первенства.


Зиньковский Спартак
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