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Мантуан: выиграв РПЛ, мы всем доказали, что "Зенит" вышел бы из группы в ЛЧ

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Бразильский футболист "Зенита" Густаво Мантуан высказался по поводу завоевания чемпионского титула.
Фото: ФК "Зенит"
- Вышел бы нынешний состав "Зенита" из группы в Лиге Чемпионов? Да, без лишних слов — выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали. Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт, - приводит комментарий Мантуана "РБ Спорт".

"Зенит" из Санкт-Петербурга благодаря голевому пасу бразильского вингера Густаво Мантауна вырвал победу у "Спартака" (3:2). Благодаря этой победе петербуржцы официально стали чемпионами России. Это титул стал первым для Густаво в футболке невского клуба, куда он перебрался только летом 2022 года. Для "Зенита" Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд. При российском тренере клуб с берегов Невы трижды принимал участие в групповом этапе ЛЧ. Два раза "Зенит" занимал 4-ю позицию в своей группе. А в сезоне 2021/2022 дружина Семака сумела в одной группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме" занять третью строчку и выйти в ЛЕ. Всего в этом сезоне Мантуан сыграл 25 встреч, в которых сумел забить 4 гола. Также в активе Густаво 2 ассиста.


Мантуан Зенит
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