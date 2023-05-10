- Вышел бы нынешний состав "Зенита" из группы в Лиге Чемпионов? Да, без лишних слов — выиграв РПЛ, мы это всем вполне доказали. Сейчас не время думать о том, останусь ли я в «Зените» после сезона или нет. Все наши мысли на данный момент сосредоточены на чемпионстве. О выкупе моего контракта поговорим попозже. Вопрос еще открыт, - приводит комментарий Мантуана "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга благодаря голевому пасу бразильского вингера Густаво Мантауна вырвал победу у "Спартака" (3:2). Благодаря этой победе петербуржцы официально стали чемпионами России. Это титул стал первым для Густаво в футболке невского клуба, куда он перебрался только летом 2022 года. Для "Зенита" Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд. При российском тренере клуб с берегов Невы трижды принимал участие в групповом этапе ЛЧ. Два раза "Зенит" занимал 4-ю позицию в своей группе. А в сезоне 2021/2022 дружина Семака сумела в одной группе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме" занять третью строчку и выйти в ЛЕ. Всего в этом сезоне Мантуан сыграл 25 встреч, в которых сумел забить 4 гола. Также в активе Густаво 2 ассиста.
Мантуан: выиграв РПЛ, мы всем доказали, что "Зенит" вышел бы из группы в ЛЧ
Бразильский футболист "Зенита" Густаво Мантуан высказался по поводу завоевания чемпионского титула.
Фото: ФК "Зенит"