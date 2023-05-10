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Газизов – о чемпионстве "Зенита": Семак - топище. Очень тяжело работать в таком большом клубе

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"
- Конечно, хотелось бы примазаться к успехам Сергея Богдановича, но тут надо хвалить только его самого. Могу только сказать, что он топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он успешно справляется. Пять раз подряд стать чемпионом — такого давно не было. Очень рад за него как за близкого человека, - приводит комментарий Газизова Sport24.

Тренерский путь Сергея Семака начался с "Уфы", куда его позвал Шамиль Газизов. С башкирским клубом россиянин сумел добиться исторического достижения, заняв 6 место. Это позволило небольшому клубу выйти в ЛЕ. Такие результаты Семака не могли остаться незамеченными. Руководство "Зенита" из Санкт-Петербурга, которое находилось в поисках нового тренера, обратилось к кандидатуре Семака весной 2018 года. Союз Сергей и невского клуба получился сверхуспешным. У руля коллектив с берегов Невы тренер выиграл 5 чемпионств подряд. Также он добавил в копилку "Зенита" Кубок России и 3 Суперкубка России. Петербуржцы стали гегемонами РПЛ и выигрывают своим титулы досрочно и с большим отрывом. Отметим, что в этом сезоне "Зениту" предстоит провести еще 4 поединка.


Семак Газизов Зенит Уфа
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