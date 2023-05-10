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Смородская: не очень люблю Галактионова

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Экс-президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская призналась, что ей не очень нравится главный тренер "железнодорожников" Михаил Галактионов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я люблю и Семака, и Карпина - вот их двоих. А вот Галактионова - не очень", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Михаил Галактионов назначен на пост главного тренера "Локомотива" в середине ноября прошлого года. В весенней части чемпионата России "железнодорожники" под руководством Галактионова потерпели всего одно поражение и один раз сыграли вничью в 9 встречах. Все остальные матчи "красно-зеленые" выиграли. На данный момент столичный коллектив занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.


Смородская Галактионов Семак Карпин
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